В Казахстане покажут в прямом эфире дебютный бой небитого супертяжа Кособуцукого в США

Телеканал "Хабар" покажет в прямом эфире дебютный бой непобежденного боксера-супертяжа Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) в США, сообщают Vesti.kz.
Поединок состоится в рамках вечера бокса Top Rank в воскресенье, 27 августа, в Талсе (Оклахома, США). Трансляция запланирована на 8 утра.
Соперником Кособуцкого станет нигериец Эфе Аджагба (17-1, 13 KO).
Победитель станет главным претендентом на поединок с британцем Энтони Джошуа (26-3, 23 KO), который пройдет в конце года.
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