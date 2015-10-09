Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
В Казахстане назвали боксёров, способных победить Александра Усика

Александр Усик. ©instagram.com/usykaa

Известный казахстанский тренер Юрий Чернобровкин назвал боксёров, способных победить абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе - украинца Александра Усика (24–0, 15 КО), передают Vesti.kz.

— "Что касается Александра Усика, то, я считаю, что ему сейчас нет равных. Даже не знаю, кто бы из нынешних боксеров мог бы его победить. А если брать боксеров прошлых времен, то Мухаммед Али мог бы победить Усика и Леннокс Льюис. Другие даже не приходят на ум. А из нынешних никто не победит Усика", — цитирует слова Чернобровкина Betonmobile.

Напомним, в июле текущего года Усик в реванш-матче нокаутировал американца Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) и во второй раз завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Следующим поединком украинца может стать бой по правилам ММА против блогера Джейка Пола (12-1, 7 KO) из США.

Абсолютный чемпион мира по боксу решил дебютировать в MMA


