В Казахстане назвали боксёров, способных победить Александра Усика

Известный казахстанский тренер Юрий Чернобровкин назвал боксёров, способных победить абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе - украинца Александра Усика (24–0, 15 КО), передают Vesti.kz.

— "Что касается Александра Усика, то, я считаю, что ему сейчас нет равных. Даже не знаю, кто бы из нынешних боксеров мог бы его победить. А если брать боксеров прошлых времен, то Мухаммед Али мог бы победить Усика и Леннокс Льюис. Другие даже не приходят на ум. А из нынешних никто не победит Усика", — цитирует слова Чернобровкина Betonmobile.