Казахстан оказался причастен к невероятному рекорду в профессиональном боксе

Популярный украинский сайт vRINGe.com представил материал об уникальных рекордах в мире профессионального бокса, сообщает корреспондент Vesti.kz. В том числе в обзор попало упоминание о бое казахстанского боксера Бейбута Шуменова с американцем Бернардом Хопкинсом.

Самый возрастной чемпион мира

19 апреля 2014 года Бернард Хопкинс, он же Палач, он же Чужой, выиграл объединительный поединок за титулы IBF/WBA в полутяжелом весе у казахстанца Бейбута Шуменова по очкам раздельным решением судей. В день боя американцу было 49 лет, 3 месяца и 4 дня.

Шуменов не выходил на ринг с июля 2018 года, когда в Астане защитил свой титул, нокаутировав турка Хизни Алтункая. В октябре того же года в качестве обязательного претендента ему назначили Арсена Гуламиряна, однако провести бой помешали проблемы со здоровьем.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"