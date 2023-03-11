"Казахский король" узнал плохие новости после победы над узбекским боксером 

Казахстанский боксер Виктор Коточигов (14-2, 5 КО) узнал свое положение в рейтинге BoxRec.com после недавней победы на ивенте в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz. "Казахский король" победил решением судей местного боксера Сардора Музаффарова (4-7, 2 КО).

Сейчас казахстанец занимает 255-е место в рейтинге BoxRec в первом полусреднем весе. Ранее "Казахский король" выступал в легком весе и занимал в том дивизионе 187-ю строчку.

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Напомним, Коточигов владел поясом WBC International, но лишился титула в 2020 году, когда проиграл решением судей британскому боксеру Макси Хьюзу (26-5-2, 5 КО).

После казахстанец провел бой за титул WBO European, но опять проиграл - нокаутом ирландцу Гэри Калли (16-0, 10 КО).

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