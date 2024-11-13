Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 09:27
 

"Казахский король" получил нового соперника: есть дата и место боя

  Комментарии

Поделиться
"Казахский король" получил нового соперника: есть дата и место боя ©instagram.com/sultanzaurbek

Стало известно, когда вернется на ринг Султан Заурбек по прозвищу "Казахский король". Он выступает в лимите второго полулегкого веса, передают Vesti.kz.

Поделиться

Стало известно, когда вернется на ринг Султан Заурбек по прозвищу "Казахский король". Он выступает в лимите второго полулегкого веса, передают Vesti.kz.

По информации BoxRec, следующий бой он проведет 7 декабря в ирландском городе Уотерфорд против поляка Дамиана Вржесински.

Представитель Польши имеет в своем активе 28 побед при 3 ничейных результатах и 2 поражениях. При этом он никогда не проигрывал нокаутом. Последний раз он боксировал в октябре, когда по очкам победил аргентинца Мауро Алекса Хасана Перуэне (16-9-1, 8 КО).

Заурбек не знает поражений и идет на серии 18 побед, в 13 случаях он выиграл досрочно. Султан последний бой провел в июне в Болтоне (Великобритания), финишировав в первом раунде другого аргентинца Романа Рубена Рейносо (22-5-2, 10 КО).

Заурбек Султан Профессиональный бокс

Реклама

Живи спортом!