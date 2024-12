"Казахский король нокаутов" узнал цену победы в титульном бою

Матчмейкер Wasserman Boxing Сэм Уолмсли сделал заявление о будущем казахстанского боксера Султана Заурбека (18-0, 13 КО) по прозвищу "Казахский король нокаутов", передает Vesti.kz.

Накануне он выступил на вечере бокса в Уотерфорде (Ирландия) и решением судей в десятираундовом бою выиграл поляка Дамиана Вржесински (28-3-2, 7 КО). На кону стоял пояс чемпиона во втором полулегком весе по версии WBA Continental, принадлежавший казахстанцу.

Made it to Waterford eventually. Sultan Zaurbek defends his WBA Continental at a canter against a step up in opposition. Puts himself in pole position to box for a world title in 2025. Home time now - last one of the year. https://t.co/5QbEEEddXw