"Казахский король нокаутов" узнал новости по бою за титул чемпиона мира

Промоутерская компания Wasserman Boxing, сотрудничающая с казахстанским боксером второго полулегкого веса Султаном Заурбеком (18-0, 13 КО), анонсировала его следующий бой, передает Vesti.kz.

Возвращение Заурбека пройдет 7 декабря в Уотерфорде (Ирландия). Соперником станет поляк Дамиан Вржесинский (28-3-2, 7 КО). После этого поединка его промоутеры строят грандиозные планы.

"Казахский король". Третий номер рейтинга WBA Султан Заурбек защитит титул WBA Continental во втором полулегком весе, приближаясь к шансу сразиться за титул чемпиона мира в 2025 году", — говорится в публикации Wasserman Boxing в соцсетях.

Свой предыдущий бой Султан провел 21 июня в английском Болтоне, в нем он техническим нокаутом в первом раунде победил аргентинского боксера Романа Рубена Рейносо (22-5-2, 10 КО).