"Казахский король нокаутов" получил бой с выходом на чемпиона мира

Казахстанский боксёр Султан Заурбек (20-0, 13 КО), выступающий во втором полулёгком весе, анонсировал свой следующий бой, сообщают Vesti.kz.

29-летний "Казахский король нокаутов" вернётся на ринг 27 июня в рамках вечера бокса в Австралии. Его соперником будет местный боксёр Джексон Инглэнд (19-3, 10 КО).

Поединок станет отборочным по линии IBF: победитель получит право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира, которым владеет Эмануэль Наваррете (40-2-1, 33 КО) из Мексики.

"Время пришло. Это не просто бой — это путь к мировому титулу", — написал Заурбек в соцсетях.

Свой последний бой Султан Заурбек провёл в апреле прошлого года, когда в Астане одержал победу единогласным решением судей над Азингой Фузиле (18-3, 12 КО) из ЮАР.

Джексон Инглэнд не выходил на ринг с апреля 2025-го, когда единогласным решением судей победил соотечественника Джая Лейна Тейлора (9-3-1, 7 КО).

