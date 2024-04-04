Казахский боксер получил бой против обидчика чемпиона мира из Узбекистана

Стал известен следующий соперник казахстанского боксера второго полулегкого веса Бекмана Сойлыбаева (18-1, 9 КО), передают Vesti.kz.

Возвращение намечено на 27 в Алматы в рамках турнира "Ночи чемпионов IBA (IBA Night of Champions). Его соперником будет Хархуу Энх-Амар из Монголии, в активе которого один бой на профи-ринге. Бой пройдет в лимите 60 килограммов и рассчитан на шесть раундов.

При этом в любителях Энх-Амар преуспел больше. Он выиграл золото и бронзу на чемпионатах Азии, а также брал серебро чемпионата мира среди военнослужащих. Причем на ЧА-2021 в Дубае монгольский боксер сотворил сенсацию, победив в финале действующего чемпиона мира Миразизбека Мирзахалилова из Узбекистана.

Отметим, что турниры в формате "Ночи чемпионов" от IBA обычно носят выставочный характер и не идут зачет профи-боксеров.