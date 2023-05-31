Казахский боксер-полицейский из Нью-Йорка узнал соперника и дату следующего боя

Стали известны соперник и дата следующего боя казахстанского боксера Димаша Ниязова (14-1-3, 6 КО), уже много лет проживающего в Нью-Йорке и работающего там полицейским, сообщают Vesti.kz.

По данным BoxRec, Ниязов вернется на ринг 17 июня, а его соперником станет ирландец Ларри Фрайерс (12-6-1, 5 КО).

Бой пройдет в Атлантик-Сити (США) и будет рассчитан на 10 раундов.

Напомним, что последний раз Ниязов боксировал в феврале 2021 года, когда судейским решением одержал победу над аргентинцем Джонатаном Годоем (6-16).

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