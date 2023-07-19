Казахские боксеры помогли абсолютному чемпиону мира перед супербоем года

Казахстанские боксеры Абылайхан Жусупов (3-0, 2 КО) и Абильхан Аманкул (4-0, 3 КО) провели спарринги с абсолютным чемпионом мира американцем Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Тренировки проходят в рамках учебно-тренировочного сбора в США. Таким образом, казахстанцы помогли американцу в подготовке к супербою против его соотечественника Эррола Спенса (28-0, 22 КО), бой с которым пройдет 29 июля в Лас-Вегасе. На кону этого поединка будут стоять все пояса в полусреднем весе.

Ранее Жусупов и Аманкул прибыли в США вместе с Беком Нурмаганбетом (10-0, 7 КО) и Евгением Павловым (9-0, 8 КО). Здесь боксеры Suleimen Promotions под руководством Каната Оракбаева готовятся к следующему бою в профи.

Стоит отметить, что это уже третий подготовительный лагерь в США. Кстати, один из УТС казахстанцы провели в лагере абсолютного чемпиона мира второго среднего веса мексиканца Сауля Канело Альвареса.

Фото: Suleimen Promotions

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