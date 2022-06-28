"Канело" заявил о ненависти перед трилогией с Головкиным

Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) высказался о третьем бое с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Слова "Канело" прозвучали на пресс-конференции, которая прошла в Нью-Йорке. Перед этим Головкин и Альварес провели дуэль взглядов.

"Я всегда уважаю своего соперника, когда он уважает меня, так? Но мне не надо делать это только из-за того, чтобы продать PPV. Мне это не нравится. Я всегда уважаю своих соперников, но в этот раз все по-другому. Но я такой, какой я есть. Я не пытаюсь быть другим, именно поэтому и говорю все это. Как я уже говорил, я ненавижу таких людей. Но сейчас пресс-конференция и интервью закончатся, и я пойду в зал, готовиться на сто процентов, как зверь! Я просто хочу драться", - сказал "Канело".

Трилогия состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в лимите второго среднего веса.

Отметим, что в ночь с 24 на 25 июня соперники в рамках пресс-тура встретились в Лос-Анджелесе.

Новые выпуски на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Разбор крутейших боев Рахмонова и Морозова в UFC: