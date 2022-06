Головкин и "Канело" провели дуэль взглядов в Нью-Йорке

Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) провели дуэль взглядов перед пресс-конференцией в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это вторая встреча соперников за несколько дней. В ночь с 24 на 25 июня соперники в рамках пресс-тура встретились в Лос-Анджелесе.

