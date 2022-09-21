"Канело" заслужил одно поражение от Головкина - экс-чемпион мира

Экс-чемпион мира, а ныне аналитик, американец Пол Малиньяджи считает, что казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) должен завершить карьеру после поражения в третьем бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 37 КО), несмотря на то, что удерживает два чемпионских титула в среднем весе, сообщает "Чемпионат".

"Я считаю, что Головкин должен уйти, несмотря на то, что у него есть титулы в среднем весе, хотя это сложно, учитывая, что тебе заплатят за их защиту.

Третий бой с Головкиным всегда был у "Канело" в заднем кармане, он был в состоянии состарить Головкина и выбрать его, когда пожелает, особенно учитывая, что в его послужном списке нет поражений от него. Хотя одно он, пожалуй, заслужил", - сказал Малиньяджи.

Напомним, что трилогия состоялась во втором среднем весе. Благодаря победе в Лас-Вегасе (США) Альварес защитил титулы абсолютного чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO. Для Головкина это был дебют в новом весе.

Там же боксеры бились в 2017 и 2018 годах. Первый бой завершился спорной ничьей, а второй судейским решением выиграл мексиканец.

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