"Канело" взбесил тренера из-за рейтинга P4P перед трилогией с Головкиным

Известный американский наставник Ронни Шилдс высказал возмущение нахождением в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от веса P4P, который составляет журнал The Ring, Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО), сообщает vRINGe.com.

Также Шилдс упомянул украинца Василия Ломаченко. В этом рейтинге Альварес и Ломаченко занимают соответственно пятое и шестое места.

"Объясните мне, как "Канело" и Ломаченко могут оставаться в топ-10 после поражений? Каковы тогда критерии оценивания для Р4Р? Я понимаю это так. Что в рейтинге настолько крутые ребята, что они останутся чемпионами даже в том случае, если сменят дивизион. "Канело" попробовал себя в полутяжах и проиграл. Это значит, что вот он - его предел. Это значит, что ему нет места в топ-10. Ломаченко и вовсе проиграл три года назад. Что он делает в списке? Он тоже уже уперся головой в потолок. Да, у него феноменальная техника, но даже в своем весе он не самый сильный. И это он еще даже не пробовал покорить дивизион выше. Так что его априори не должно быть в списке".

Шилдс считает, что его бывший подопечный - абсолютный чемпион в первом среднем весе американец Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО), который занимает девятое место в рейтинге, должен быть намного выше в "паунде": "Канело" и Ломаченко занимают место Чарло. Судите сами, он - абсолютный чемпион. Да, Канело тоже абсолют, но только лишь по той причине, что не отказался от титулов, когда перешел в полутяжи. А Ломаченко вообще без поясов. Я вам больше скажу. Это не мое мнение, это истина. "Канело" после поражения не достоин места в "паунде", - заявил специалист.

Отметим, что ранее наставник Чарло Деррик Джеймс в гневной манере высказался об этом.

Напомним, 17 сентября "Канело" и казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) проведут третий бой. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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