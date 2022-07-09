Тренер Чарло возмутился нахождением "Канело" в рейтинге P4P перед трилогией с Головкиным

Деррик Джеймс, тренер абсолютного чемпиона в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1-1, 19 КО), критически отозвался о нахождении в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от веса P4P, который составляет журнал The Ring, Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО), сообщает Fightnews.info.

Также досталось и Василию Ломаченко.

"Каким образом "Канело" и Ломаченко могут быть в рейтинге мирового паунда, имея поражения? От каких критериев отталкиваются при составлении списка pound-for-pound?

Разве он не подразумевает под собой, что те парни, которые в нем находятся, настолько хороши, что они были бы чемпионами в любой весовой категории. "Канело" проиграл в полутяжах, а значит, это был его предел и ему нельзя быть среди лучших.

Как и Ломаченко, которого два года назад побил Теофимо Лопес, он достиг своих границ. Да, у него феноменальные умения, но он проиграл парню из своего дивизиона, а потом даже не попытался подняться выше. Так что и ему нет места в этом списке", - сказал Джеймс.

Напомним, 17 сентября "Канело" и казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) проведут третий бой. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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