"Канело" упрекнули в двойных стандартах после трилогии с Головкиным

Экс-чемпион мира и эксперт бокса Пол Малиньяджи обратился к абсолютному чемпиону суперсреднего веса мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (58-2-2, 39 КО). Он призвал "Канело" прекращать говорить, что он не будет драться с соотечественниками, в частности с экс-чемпионом Давидом Бенавидесом (26-0, 23 КО), поскольку в его послужном списке уже имеются подобные прецеденты, сообщает vRINGe.com.

Так, на счету "Канело" бой против соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего в мае 2017 года, который Альварес выиграл разгромным решением судей.

Ранее "Канело" заявил об отказе драться с соотечественниками и получил реакцию на это. Позже мексиканец попытался оправдаться.

"Это немного странно - не драться с мексиканцем, - отмечает Пол. - Вы, парни, лучше меня знаете, но разве Хулио Сезар Чавес-младший не мексиканец? Так он же отстой! "Канело" дрался с ним, потому что он (Чавес) - отстой! Получается, когда другие мексиканцы умеют драться, ты с ними не хочешь иметь дела? Найди-ка ты себе отмазку получше или не обижайся на критику. Если ты не хочешь драться с ним, найди другую причину для этого".

"Так-то нет проблем, бои не всегда удается организовать, а "Канело" - прекрасный боец, который не обязан драться со всеми подряд. Но не делай таких отмазок, бро. У тебя в рекорде есть Чавес-младший!" - ловко уличил Альвареса в двойных стандартах Малиньяджи.

Напомним, недавно Альварес в третьем бою с Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) одержал победу единогласным решением судей и защитил титулы чемпиона WBA Super, WBO, WBC и IBF во втором среднем весе.

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