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"Канело" указали на его проблему после поражения от Бивола

"Канело" указали на его проблему после поражения от Бивола
©Canelo team

Бывший промоутер Сауля "Канело" Альвареса Оскар Де Ла Хойя призвал мексиканца сменить тренера перед вторым боем с Дмитрием Биволом, сообщает vRINGe.com.

Экс-боксер считает, что мексиканец уступил своему конкуренту из России в важном компоненте, что привело к поражению.

"Я думаю, что для такого соперника, как Бивол, который использует голову и свой боксерский ум, "Канело" слишком "плоскостопый". Потому что если вы посмотрите на поражения "Канело", он проигрывал только Мейвезеру и Биволу, - отметил Де Ла Хойя. - Он терпел неудачу из-за своей работы ног.

Он был слишком тяжелым на ногах, тогда как его соперники, наоборот, легкими. Если "Канело" поменяет тренеров, у него будет шанс победить Бивола".

Добавим, что наставником Альвареса является лучший тренер 2021 года Эдди Рейносо, и они работают вместе с первых дней "Канело" в боксе. Ранее исход боя мексиканца с россиянином признали сенсацией года.

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Метки:
Канело-Бивол Россия Мексика Альварес Сауль WBA Бивол Дмитрий Мейвезер Флойд

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