Канело толкнул Кроуфорда во время дуэли взглядов (Видео)

В Нью-Йорке (США) состоялась пресс-конференция в рамках международного пресс-тура, посвященного мегафайту между абсолютным чемпионом второго среднего веса мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-2-2, 39 КО) и непобежденным американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

Во время традиционной дуэли взглядов на сцене между соперниками произошел инцидент - Альварес толкнул Кроуфорда, спровоцировав напряженный момент. Стюарды и представители команд оперативно вмешались, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Another angle of Canelo Alvarez and Terence Crawford’s HEATED face-off 👀 #CaneloCrawford live on Netflix l Sept 13th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/h5javFztFw

Dana White's angle of the INTENSE face-off between Canelo and Crawford 😬#CaneloCrawford live on Netflix l Sept 13th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/tfSl540epD