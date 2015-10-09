Канело сделал заявление о бое против чемпиона с 42-0

Мексиканский боксёр Сауль Канело Альварес (62-3-2, 39 КО) поделился своими планами на следующий год, передают Vesti.kz.

В интервью Los Protagonistas он подтвердил свою цель - добиться реванша с американцем Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО).

Их первый бой состоялся 13 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Кроуфорда по очкам (115-113, 116-112, 115-113). Благодаря этому успеху американец отобрал у мексиканца титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

30 сентября сообщалось, что Альварес перенёс операцию на локте и вернётся на ринг не ранее середины 2026 года.

Что касается Кроуфорда, то не исключался его переход в средний вес, где чемпионские пояса по версиям WBO и IBF удерживает казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО). Также в СМИ отмечалось, что Теренс может завершить карьеру. Однако реванш с Канело способен его заинтересовать, поскольку на кону наверняка будут стоять серьёзные деньги.