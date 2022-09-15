"Канело" сделал признание о Головкине перед трилогией

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) признался, что не считает второй поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), который состоялся в сентябре 2018 года, спорным. Тогда Альварес победил раздельным решением судей по итогам 12 раундов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их третья встреча состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США).

"Он знает, что проиграл, но никогда об этом не скажет. Но я в порядке. Я знаю, что победил в обоих боях, а не только во втором.

Когда случаются такие близкие бои, люди всегда не согласны. Некоторые считают, что победил один, а другие скажут, что другой. Но это хорошо для бокса", - приводит слова мексиканца Fightnews.info.

На кону предстоящего боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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