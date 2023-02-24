Канело "разорвали" в США. Не обошлось без Головкина

Американский журналист Дэн Амброуз раскритиковал мексиканского боксера Сауля Канело Альвареса за выбор соперников за последние пять лет. В частности, ему досталось за то, что он слишком поздно согласился провести трилогию с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Возвращение Канело на ринг ожидается 6 мая. Его вероятным соперником называется британец Джон Райдер, за бой с которым мексиканец заработает небольшие деньги из-за уровня оппонента.

Амброуз считает, что этот бой - плохой знак для Альвареса, поскольку это заставляет задуматься - не теряет ли былую мощь мексиканская звезда?

Также Дэн отмечает, что, по слухам, трилогия против Головкина показала плохие PPV-продажи на DAZN.

"Этот бой готовился на четыре года позже, и со стороны Канело было странным шагом пойти в этом направлении после поражения от Дмитрия Бивола вместо того, чтобы устроить реванш, который, вероятно, принес бы хорошие результаты", - пишет Амброуз.

Также Амброуз полагает, что Канело намеренно не слушает своих фанатов, годами игнорируя их требования о бое с Давидом Бенавидесом и трилогии с Головкиным, пока казахстанцу не исполнилось 40 лет.

По его мнению, это можно сравнить с фанатами, которые идут на концерт известного музыкального исполнителя и кричат, чтобы тот исполнил любимую песню. Вместо этого он выбирает пресные композиции, которые больно слушать.

"Единственный хороший соперник, с которым Канело дрался, начиная с 2018 года, - это чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0, 11 КО), и в прошлом году Сауль был полностью им деклассирован. И вместо рематча Сауль выбирает третий бой против измотанного Головкина", - отметил Амброуз.

Напомним, ранее Головкину нашли в США новых соперников после отказа от титула.

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