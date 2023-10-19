Канело предупредили об угрозе из Казахстана

Американский журналист Блейн Генри попытался предугадать будущее казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, сообщают Vesti.kz.

"Если вы не знали Жанибека Алимханулы, то теперь знайте. Он будущее боксерского дивизиона до 160 фунтов!

Вы знаете таких великих боксеров, как Канело, Фьюри, Усик... Жанибек хочет быть следующим в 160 (средний вес). Он побьет Чарло и Лару, а затем угадайте, что после этого будет? Он станет абсолютным чемпионом своего дивизиона и перейдет в 168 (второй средний вес), а там выйдет на Канело, испытывающего проблемы в боях с леворукими боксерами. Обратите внимание, этот парень (Жанибек) - зверь", - сказал Генри.