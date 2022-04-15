"Канело" предрекли поражение в бою с Биволом

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 КО) не будет фаворитом в бою с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО), владеющим поясом WBA Super в полутяжелом весе. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил американский журналист Delcotimes.com Джек МакКаферри.

"Это будет очень конкурентный бой. Бивол имеет преимущество благодаря своему росту и размаху рук. У него великолепная техника, а также он ни разу не был потрясен. "Канело" успешно приспособился к весу в бою с Ковалевым, однако тогда российский боксер был не в лучшей форме. Я считаю, есть вероятность, что мексиканец проиграет в этом противостоянии. Тем не менее, именно "Канело" фаворит. Он приучил всех к своим ярким победам. Однако на этот раз все будет гораздо сложнее", - отметил МакКаферри.

Напомним, бой состоится 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Ранее Альварес рассказал, почему выбрал Бивола в соперники. В случае успеха "Канело" этой осенью может встретится с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО).

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