"Канело" пообещал удивить Головкина в третьем бою

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) заявил, что удивит казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) в их предстоящем третьем поединке, который состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США).

"Я думаю, Головкин будет удивлен тем, насколько лучше я стал. Я говорю о моей прочности, о моей мощи. Это однозначно его удивит.

Возвращаясь после поражения Биволe, я куда более мотивирован, чем раньше. Я всегда тренируюсь на 100 процентов. Я люблю бокс, и это никогда не изменится. Впрочем, сейчас я чувствую себя по-другому. Я более мотивирован, более опасен. Я действительно хочу снова выйти в ринг. Тем более с этим парнем, Головкиным. Он болтает много д*рьма. Это будет хороший бой.

Для меня очень важно вернуться. Многие проигрывают и тратят на возвращение год или два. Я обладаю сильным разумом. Я хочу и дальше подталкивать себя. Я занимаюсь боксом, потому что хочу быть одним из лучших бойцов в истории. Я на этом пути", - цитирует Альвареса Boxingscene.com.

Добавим, что в этом году соперники успели провести по бою. Альварес в мае сенсационно проиграл чемпиону WBA в полутяжелом весе россиянину Дмитрию Биволу (20-0, 11 КО). А Головкин в апреле нокаутировал японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО) в поединке за титулы IBF, IBO и WBA Super в среднем весе.

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