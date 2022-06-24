"Канело" открыл тренировочный лагерь перед трилогией с Головкиным

Завершилось медицинское отстранение абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) после поражения от россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Третий бой "Канело" против Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) пройдет 17 сентября в лимите второго среднего веса. Встреча состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два поединка. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

"Закончилась 45-дневная медицинская дисквалификация, наложенная Атлетической комиссией штата Невада на "Канело" после избиения Биволом, и поэтому он открыл свой тренировочный лагерь для боя против Геннадия Головкина", - написал журналист Эдгар Валеро в своих соцсетях.

Hoy terminó la suspensión médica de 45 días q le impuso la NSAC a @Canelo tras la paliza q le dió @bivol_d y por tanto, abrió su campo de entrenamiento para la pelea vs @GGGBoxing...

- Son 2 meses y 27 días ó

- 12 sem y 4 dias

- 88 días

- 2,112 hrs

- 126,720 min

- 7,603,200 seg pic.twitter.com/KBu8yI3FED — Edgar Valero (@EdgarValero_) June 22, 2022

Альварес 8 мая потерпел сенсационное поражение от Бивола, который является чемпионом WBA .

Новые выпуски на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:



И Сергея Морозова:

