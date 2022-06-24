"Канело" открыл тренировочный лагерь перед трилогией с Головкиным

Завершилось медицинское отстранение абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) после поражения от россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Третий бой "Канело" против Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) пройдет 17 сентября в лимите второго среднего веса. Встреча состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два поединка. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.
"Закончилась 45-дневная медицинская дисквалификация, наложенная Атлетической комиссией штата Невада на "Канело" после избиения Биволом, и поэтому он открыл свой тренировочный лагерь для боя против Геннадия Головкина", - написал журналист Эдгар Валеро в своих соцсетях.
Hoy terminó la suspensión médica de 45 días q le impuso la NSAC a @Canelo tras la paliza q le dió @bivol_d y por tanto, abrió su campo de entrenamiento para la pelea vs @GGGBoxing...— Edgar Valero (@EdgarValero_) June 22, 2022
- Son 2 meses y 27 días ó
- 12 sem y 4 dias
- 88 días
- 2,112 hrs
- 126,720 min
- 7,603,200 seg pic.twitter.com/KBu8yI3FED
Альварес 8 мая потерпел сенсационное поражение от Бивола, который является чемпионом WBA .
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