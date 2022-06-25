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"Канело" определился с весом для реванша с Биволом

"Канело" определился с весом для реванша с Биволом
©Reuters

Абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона до 76,2 килограмма мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) утверждает, что не собирается затягивать в свой вес обладателя титула WBA Super в полутяжелой категории до 79,4 килограмма россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО). И если они встретятся в реванше, то "Канело" вновь поднимется в полутяжи, сообщает vRINGe.com.

8 мая "Канело" проиграл Биволу единогласным решением судей.

"Если я снова буду драться с Биволом, я сделаю это в 79,4 килограмма, потому что не хочу никаких оправданий, - заявил Альварес. - Мне не нужны никакие отмазки. Так что если мы будем драться с Биволом еще раз, это будет полутяжелый вес".

Обращает на себя внимание, что "Канело" уже не говорит о повторном поединке однозначно, делая акцент на слове "если".

По условиям контракта мексиканец мог сразу же получить реванш, однако он предпочел сначала провести третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) - поединок запланирован на 17 сентября.

Ранее появилась реакция Головкина на поражение "Канело" от Бивола. Также тренер GGG Джонатон Бэнкс оценил мексиканца после неудачного боя с россиянином.

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Метки:
Канело-Бивол Россия Мексика Альварес Сауль WBA Бивол Дмитрий

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