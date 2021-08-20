"Канело" определился. Головкин в этом году проведет один поединок

Мексиканский боксер Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) определился с соперником на ближайшую осень. Ожидания инсайдеров не оправдались - "Канело" выйдет на ринг не против Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО). А это значит, что GGG проведет в этом году один бой. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Некоторое время теплилась надежда на то, что Альварес и Головкин все-таки смогут организовать третий очный бой. У мексиканского боксера были трудности с подписанием контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона.

Подписи и вовсе могли быть не поставлены. И тогда бы была большая вероятность того, что в ринге могли сойтись принципиальные соперники. GGG был готов к такому варианту. В противоположной команде также не исключали такое событие.

Однако точки соприкосновения с американцем Калебом Плантом "Канело" нашел. 6 ноября в Лас-Вегасе (США) боксеры разыграют звание абсолютного чемпиона в суперсреднем весе. Мексиканец поставит на кон титулы WBC, WBA Super и WBO, а Плант - IBF.

Это событие сразу же исключает другое - отпадает вариант с трилогией. Альварес давно мечтает объединить пояса в новой для себя весовой категории. Поэтому битва с Плантом является его приоритетом на ближайшее время.

Если и планируется встреча с GGG, то только после Калеба. Головкин при этом в декабре сразится с японцем Риотой Муратой. И он уже отказал одному из чемпионов в среднем весе Деметриусу Андраде. Единственным приемлемым вариантом до декабря был бой с "Канело".

Это значит, что Геннадия в ринге мы, скорее всего, не увидим до встречи с Муратой. И все сводится к одному поединку в 2021-м.

Неплохо, учитывая, что Мурата - чемпион по версии WBA. И предстоящий бой будет иметь высокий статус и окажет влияние на весь дивизион. Кстати, были изначальные планы на промежуточные поединки. Однако данная идея так и осталась невоплощенной.

Теперь ждем декабрь.

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