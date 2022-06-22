"Канело" определили место в рейтинге P4P перед трилогией с Головкиным

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман считает, что абсолютный чемпион суперсреднего веса мексиканец Канело "Сауль" Альварес (57-2-2, 39 КО), несмотря на поражение от Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО), заслуживает остаться на вершине рейтинга лучших боксеров современности pound-for-pound, сообщает vRINGe.com.

"В моем паунде "Канело" номер один, хотя этот рейтинг придуман во многом для забавы, - отметил Сулейман. - Но для тех, кто воспринимает его очень серьезно, наступили тяжелые времена, ведь в этом году у нас просто невероятные результаты. "Канело" проиграл, Фьюри сделал заявление (победой над Диллианом Уайтом), Чарло и Хэйни стали абсолютными чемпионами, невероятно выступили Иноуэ и Бетербиев. А еще Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд - так много отличных бойцов".

"Так что для тех, кто составляет P4P, сейчас очень интересное, но и непростое время тоже. Очень много претендентов на лидерство, - подчеркнул он. - И все же, знаете, просто нечестно убирать "Канело" с первой строчки. Он проиграл бой, который мог не принимать, и поднялся в весе. Все же он был там (в лидерах) несколько лет. Опустить (в рейтинге) кого-либо очень легко, но мне не нравится такой подход", - сказал президент WBC.

Бивол 8 мая победил Альвареса единогласным решением судей и в третий раз защитил свой титул в полутяжелом дивизионе.

17 сентября "Канело" проведет третий бой против Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО). Уже официально объявлено место поединка и определена минимальная стоимость билетов.