Канело назвал своего следующего соперника

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес назвал своего следующего соперника при успешной защите титулов в бою с британцем Джоном Райдером, передает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоится 6 мая на арене Akron Stadium в Гвадалахаре (Мексика). Накануне состоялись процедура взвешивания бойцов и дуэль взглядов.

"Я дерусь со всеми. Я сделал много великих вещей на протяжении своей карьеры. Сейчас мои краткосрочные планы - реванш с Дмитрием Биволом, а там посмотрим. Бенавидес, это то же самое, что и Головкин, когда появился в боксерском сообществе. Он уже был на слуху, но мы подрались с ним только через три года.

Знаете, я всегда дерусь с лучшими, а это не так просто. Посмотрите на цифры продаж платных трансляций Бенавидеса. Так что в этом вопросе все не так просто", - сказал Альварес в интервью Fightnews.info.

Добавим, что казахстанцы Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят в андеркарте вечера. Соперником Нурмаганбета будет венесуэлец Аргенис Эспана, а Аманкул выйдет против мексиканца Хесуса Моройоки Паломареса.

Стоит отметить, что весной прошлого года Канело уже встречался с россиянином Дмитрием Биволом и сенсационно уступил решением судей.

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