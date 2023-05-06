Сделал вес и загипнотизировал соперника. Канело провел последнюю дуэль взглядов перед защитой титулов

В ночь с 6 на 7 мая в Гвадалахаре (Мексика) состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок абсолютного чемпиона второго среднего веса мексиканца Сауля Канело Альвареса (58-2-2, 39 КО) против обязательного претендента из Великобритании Джона Райдера (31-5, 17 КО). Минувшей ночью соперники прошли процедуру официального взвешивания, передает корреспондент Vesti.kz.

Альварес показал на весах 76 килограмм, тогда как Райдер оказался тяжелее на 200 грамм. Следом состоялась дуэль взглядов боксеров.

Добавим, что казахстанские боксеры Бек Нурмаганбет (9-0, 7 КО) и Абильхан Аманкул (3-0, 3 КО) выступят в андеркарте вечера.

Соперником Нурмаганбета будет венесуэлец Аргенис Эспана (15-1, 14 КО), Аманкул выйдет против мексиканца Хесуса Моройоки Паломареса (7-2-1, 4 КО).

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