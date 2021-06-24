"Канело" намекнул на бой с чемпионом мира в весе Головкина

Мексиканский суперсредневес (до 76,2 килограмма) Сауль "Канело" Альварес (58-1-2, 36 КО) намекает на то, что вскоре сразится с чемпионом WBC дивизионом ниже американцем Джермаллом Чарло (32-0, 22 КО).

Но пока что суперзвездный боец полностью сосредоточен на американском чемпионе IBF Калебе Планте - в очной схватке определят абсолютного гегемона дивизиона.

"Время Чарло вскоре придет, - цитирует мексиканца vRINGe.com со ссылкой на BoxingNews24. - Но пока что весь мой фокус на схватке с Плантом. Но время поединка "Канело" и Чарло уже почти пришло!".

А пока что опередить Джермалла мечтает экс-двукратный чемпион в 76,2 килограмма американо-мексиканец Давид Бенавидес (24-0, 21 КО). Он даже совсем не против провести с соотечественником "элиминаторный бой" за право сразиться с мексиканцем: "Бой Бенавидес vs Чарло. Победитель получает "Канело". Как вам такой вариант? Мы оба хотим драться с Альваресом, так почему бы не заработать это право?".

Чарло на такое предложение не согласен - утверждает, что выше среднего дивизиона не поднимется даже ради боя с "Канело". 19 июня в Хьюстоне он решением победил мексиканского претендента Хуана Масиаса Монтиэля (22-5-2, 22 KO).

Напомним, что в весе Чарло выступает казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), являющийся чемпионом по версиям IBF и IBO.

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