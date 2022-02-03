На "Канело" надели казахскую шапку и пригласили на конвенцию WBC в Казахстане

Представители казахстанской промоутерской компании Suleimen Promotions встретились с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Руководители организации обсудили с мексиканским боксером дальнейшее сотрудничество и подарили ему национальный головной убор, а также камчу. Помимо этого, "Канело" пригласили на юбилейную 60-ю конвенцию WBC (Всемирного боксерского совета), которая пройдет в сентябре в Казахстане.

Стоит отметить, что в состав Suleimen Promotions входят несколько перспективных боксеров из Казахстана, выступающих в разных весовых категориях.