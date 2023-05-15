Без Канело и Чарло. Эксперт нашел крутых соперников для чемпионской защиты Алимханулы

Авторитетный британский обозреватель Бен Смит прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы Жанибека Алимханулы после успешной защиты чемпионского титула WBO в среднем весе в бою с канадцем Стивеном Батлером. В ходе беседы, специалист объяснил, почему бои казахстанца с Джермаллом Чарло и Саулем Канело Альваресом не состоятся и предложил ему реальных соперников.

Встреча Алимханулы с Батлером прошла в Стоктоне (США). Развязка состоялась во втором раунде, когда канадец дважды упал в нокдаун, а затем был нокаутирован казахстанцем. После боя Алимханулы сделал громкое заявление, бросив вызов мексиканцу Саулю Канело Альваресу и американцу Джермаллу Чарло.

"Алимханулы победил ярко и эффектно. Однако оппозиция была очень слабая. На фоне прошлого боя с Бентли, Батлер - шаг назад. Чарло и Канело даже не обратят на него внимание. Единственным вариантом являются такие же молодые и перспективные средневесы. Такие, как Эскива Фалькао или Карлос Адамес. Очень интересны было бы расширить географию и провести бои в Великобритании: Феликс Кэш или Хамза Шираз - будут прекрасными оппонентами. Джанибеку 30 лет и сейчас самое время повышать ставки. Лучше выбрать непобежденного проспекта или провести реванш против Дензела Бентли", - отметил Смит.

Таким образом, казахстанец выиграл четырнадцатый бой в профи и успешно защитил титул чемпиона мира WBO, а Стивен Батлер потерпел четвертое поражение в карьере.

Для Жанибека это была вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (18-2-1, 15 КО).

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