Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Без Канело и Чарло. Эксперт нашел крутых соперников для чемпионской защиты Алимханулы

Без Канело и Чарло. Эксперт нашел крутых соперников для чемпионской защиты Алимханулы
©Top Rank

Авторитетный британский обозреватель Бен Смит прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы Жанибека Алимханулы после успешной защиты чемпионского титула WBO в среднем весе в бою с канадцем Стивеном Батлером. В ходе беседы, специалист объяснил, почему бои казахстанца с Джермаллом Чарло и Саулем Канело Альваресом не состоятся и предложил ему реальных соперников.

Встреча Алимханулы с Батлером прошла в Стоктоне (США). Развязка состоялась во втором раунде, когда канадец дважды упал в нокдаун, а затем был нокаутирован казахстанцем. После боя Алимханулы сделал громкое заявление, бросив вызов мексиканцу Саулю Канело Альваресу и американцу Джермаллу Чарло.

"Алимханулы победил ярко и эффектно. Однако оппозиция была очень слабая. На фоне прошлого боя с Бентли, Батлер - шаг назад. Чарло и Канело даже не обратят на него внимание. Единственным вариантом являются такие же молодые и перспективные средневесы. Такие, как Эскива Фалькао или Карлос Адамес. Очень интересны было бы расширить географию и провести бои в Великобритании: Феликс Кэш или Хамза Шираз - будут прекрасными оппонентами.

Джанибеку 30 лет и сейчас самое время повышать ставки. Лучше выбрать непобежденного проспекта или провести реванш против Дензела Бентли", - отметил Смит.

Таким образом, казахстанец выиграл четырнадцатый бой в профи и успешно защитил титул чемпиона мира WBO, а Стивен Батлер потерпел четвертое поражение в карьере.

Для Жанибека это была вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (18-2-1, 15 КО).

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 17:51
Профи-бокс
©Top Rank Без Канело и Чарло. Эксперт нашел крутых соперников для чемпионской защиты Алимханулы
Сегодня , 16:15
Профи-бокс
©Top Rank В США нашли новых двух соперников для Алимханулы после защиты титула
Сегодня , 13:53
Профи-бокс
©twitter.com/trboxing В США раскритиковали победу Алимханулы в титульном бою
Сегодня , 07:59
Профи-бокс
©Boxingscene.com Головкин отреагировал на повторение исторического успеха Казахстана на ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 15:26
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_alimkhanuly/ Лучший в мире? В Великобритании восхитились нокаутом Алимханулы в чемпионском бою
Вчера , 14:53
Профи-бокс
©Top Rank "Бокс жесток". Соперник Алимханулы высказался о поражении в чемпионском бою
Вчера , 12:48
Профи-бокс
©Top Rank В США назвали главное отличие двух чемпионских защит Алимханулы
Вчера , 11:57
Профи-бокс
©Top Rank Тотальное избиение! Стала доступна статистика ударов чемпионского боя Алимханулы
Вчера , 10:55
Профи-бокс
©Top Rank Назван ключевой момент досрочной победы Алимханулы в чемпионском бою
Вчера , 10:35
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_alimkhanuly/ Полное видео чемпионского боя Алимханулы с двумя нокдаунами и нокаутом
Вчера , 10:06
Профи-бокс
©Top Rank Видео нокаута Жанибека Алимханулы в бою за пояс чемпиона
Вчера , 09:40
Профи-бокс
©Top Rank "Канело и Чарло, где вы?". Алимханулы сделал громкое заявление после досрочной победы
Вчера , 09:24
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_alimkhanuly Алимханулы нокаутировал соперника во втором раунде и защитил титул чемпиона мира
13 мая, 19:15
Профи-бокс
©Boxingscene.com Прямая трансляция второй защиты чемпионского титула Алимханулы
13 мая, 18:00
Профи-бокс
© Кто следующий? Жанибек Алимханулы защищает титул и жаждет большего
13 мая, 11:44
Профи-бокс
©twitter.com/BTSportBoxing Двоюродного брата Тайсона Фьюри жестко нокаутировали в титульном бою
13 мая, 09:35
Профи-бокс
©Boxingscene.com Алимханулы показал удивительный результат перед защитой титула
13 мая, 09:14
Профи-бокс
©Boxingscene.com Алимханулы высказался о побеге соперника с дуэли взглядов
13 мая, 08:56
Профи-бокс
©Boxingscene.com Жанибек Алимханулы напугал претендента на дуэли взглядов
13 мая, 08:36
Профи-бокс
©Boxingscene.com Жанибек Алимханулы прошел взвешивание перед титульным боем
12 мая, 09:34
Профи-бокс
©Top Rank Назван гонорар Жанибека Алимханулы за защиту титула чемпиона мира
12 мая, 09:03
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_alimkhanuly Канадский боксер пообещал уронить Алимханулы и отобрать его титул
12 мая, 08:31
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_alimkhanuly "Я ему покажу!". Алимханулы ответил на угрозы соперника на официальной пресс-конференции перед боем
12 мая, 08:00
Профи-бокс
©Top Rank Жанибек Алимханулы провел последнюю дуэль взглядов перед защитой титула
11 мая, 20:02
Профи-бокс
©MP Promotions Филиппинский боксер умер от полученных во время боя травм
11 мая, 09:50
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_alimkhanuly "Он конченый трус". Алимханулы жестко проехался по топовым боксерам
11 мая, 08:28
Профи-бокс
©Top Rank "И кто теперь чемпион?". Алимханулы наехал на звездных боксеров
10 мая, 17:33
Профи-бокс
©instagram.com/suleimen_promotions_official Превзошел Канело. В США восхитились досрочной победой казахстанского боксера
10 мая, 14:20
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_qazaqstyle Хочу стать популярным, как Мохаммед Али - Алимханулы
10 мая, 13:45
Профи-бокс
©boxingscene.com Канело Альвареса назвали "лицом бокса"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus