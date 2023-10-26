Канело Альваресу предложили бой c казахстанцем с рекордом 15-0

Обозреватель портала Boxingnews24.com Шон Джонс поделился мнением по поводу планов абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе мексиканец Сауля Канело Альвареса (60-2-2, 39 КО) на следующий год, сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что Канело планирует вернуться на ринг в мае и провести бой с соотечественником, экс-чемпионом в первом среднем весе Хайме Мунгией (42-0, 33 KO). Однако эксперт не в восторге от этой идеи.

"Фанаты предпочли бы, чтобы Канело в мае вместо Мунгии подрался с кем-то получше, потому что дутое резюме Хайме сверху донизу наполнено откровенными "мешками". Лучшими вариантами для следующего боя Канело были бы: Давид Моррель, Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев, Жанибек Алимханулы", - написал автор.

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Ранее сам Алимханулы (15-0, 10 КО) бросил вызов Альварес. Казахстанец, который недавно объединил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе, заявил о готовности подраться с мексиканцем в феврале.

Что касается Канело, то он провел три боя с другим казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO). Первый поединок закончился спорной ничьей, а два следующих выиграл мексиканец.

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