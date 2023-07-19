Канело Альварес поздравил себя с днем рождения

Абсолютный чемпион суперсреднего веса Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39 КО) поздравил себя с днем рождения, сообщают Vesti.kz.
18 июля мексиканскому бойцу исполнилось 33 года.
"Я всегда готов. С днем рождения меня", - написал Канело в Instagram, опубликовав видео тренировочного процесса.
Ожидается, что следующий бой Альварес проведет 30 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Сначала он хотел выйти против чемпиона WBC в среднем весе Джермалла Чарло, а затем решил заменить того на его брата-близнеца - абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло.
Загрузка матч-центра...
Реклама