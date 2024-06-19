Канело Альварес подписал контракт на бой с небитым боксером

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес (61-2-2, КО) подписал контракт на бой с обязательным претендентом и первым номером рейтинга IBF кубинцем Уильямом Скаллом (22-0, 9 КО), передают Vesti.kz.
Об этом заявил промоутер кубинского боксера Инго Фолькманн.
"Мы рады, что нам удалось достичь соглашения с TGB Promotions. Мы договорились не разглашать детали и пока не можем сообщить ничего нового. Однако команда Канело опубликует соответствующую информацию в нужное время", - приводит его слова Fightnews.com.
Альварес последний раз боксировал 4 мая в Лас-Вегасе (США), когда судейским решением победил соотечественника Хайме Мунгию (43-1, 34 КО).
Скалл в карде данного ивента оказался сильнее по очкам американца Шона Хемфилла (16-2, 10 КО).
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