"Канело" Альварес назвал сроки своего ухода из бокса

Чемпион мира в четырех весовых категориях 30-летний мексиканец Сауль "Канело" Альварес (53-1-2, 36 KO) рассказал, когда планирует завершить боксерскую карьеру и чем будет заниматься после.

19 декабря "Канело" проведет поединок против чемпиона WBA во втором среднем весе британца Каллума Смита, и в дальнейшем мексиканец намерен объединить пояса в этом дивизионе.

"Моя цель - уйти из бокса в 35 лет, но посмотрим, что скажет мой организм… Останутся ли у него силы и готовность боксировать еще два-три года, но моя цель - уйти из бокса в 35 лет и посвятить себя бизнесу и игре в гольф", - сказал Альварес в интервью ESPN Deportes.

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Также "Канело" усомнился в компетентности тех экспертов, которые не ставят его на первое место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P), и, возможно, это был упрек как раз в адрес ESPN, в рейтинге которого Альварес находится на втором месте позади Теренса Кроуфорда.

"Те, кто лучше разбираются в боксе, считают меня лучшим боксером мира независимо от весовой категории, и только это имеет значение, и правда в том, что мне уже не нужно что-либо доказывать, - сказал Альварес. - Я всегда выхожу на ринг, чтобы демонстрировать свои умения. Всем угодить невозможно, и я к этому и не стремлюсь. Мне больше не нужно никому ничего доказывать. Я показываю самому себе, что могу иметь отличную карьеру и войти в историю, и мне интересно именно это - показать себе, что я являюсь одним из лучших в истории бокса".