Канадский боксер пообещал уронить Алимханулы и отобрать его титул

Канадский боксер Стивен Батлер (32-3-1, 26 КО) планирует оказать серьезное сопротивление чемпиону мира в среднем весе по версии WBO Жанибеку Алимханулы (13-0, 8 КО), на чей титул он претендует, сообщают Vesti.kz.

В в воскресенье, 14 мая, утром по казахстанскому времени боксеры проведут бой в Стоктоне (Калифорния, США). Батлер пообещал уронить чемпиона.

"Я в боксе с 11 лет, сейчас мне 27. У меня богатый опыт и весь свой опыт я оставлю в ринге. Я шокирую мир. Это будет большой сюрприз. Алимханулы ошибается, когда думает, что уже побил меня. Я для него самый большой бой, я его уроню, запомните мои слова!" - сказал канадский боксер на заключительной пресс-конференции.

