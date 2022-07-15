"Как зверь". "Канело" высказался о трилогии с Головкиным

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) рассказал о своем настрое на трилогию против казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), сообщает vRINGe.com.
"Канело" признался, что его вдохновляет возможность в третий раз встретиться с Головкиным в ринге.
"Мне нравится, - лаконично отреагировал мексиканец, которое цитирует источник со ссылкой на EsNews. - Это будет как столкновение двух поездов. Посмотрим, кто лучше".
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе рассказал, что ничего не упустит в поединке - даже бой Головкина в Японии.
"Я буду использовать все. Все, что знаю о нем", - заверил мексиканец. - Я реально рассержен. Сильнее, чем перед вторым боем. Тренируюсь как зверь. Даже чуть больше, чем обычно".
Добавим, что третий поединок боксеров состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США), а ранее о противостоянии высказался Головкин.
Головкин рассказал об отношении к "Канело"
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