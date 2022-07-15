Головкин рассказал об отношении к "Канело"

Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) припомнил мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (57-2-2, 39 КО) второе поражение в карьере и высказался об отношении к сопернику по трилогии, сообщает vRINGe.com.

Головкин не стал определять позицию мексиканца в рейтинге pound-for-pound, ведь тот проиграл поединок Дмитрию Биволу из России.

"Без понятия. Я вообще о нем не думаю. Столько много внимания - о нем думать. Я знаю, что он проиграл последний бой. То есть о чем еще говорить? У него проигрышей больше, чем у меня. О чем еще говорить?" - цитирует казахстанца издание со ссылкой на ESNews.

Казахстанец признался, что ему нечего сказать "Канело" перед их третьим поединком, который состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

"А что я ему скажу? Я на него посмотрел - что ему говорить? Все, что я ему хотел сказать, я ему сказал, - сказал Головкин. - Если он считает, что я сказал что-то плохое, то пускай так и считает. Мы смотрели друг на друга, и если бы хотели что-то сказать, то сказали бы. Глаза в глаза он же ничего не говорит".

"GGG выиграл оба боя". Эксперт назвал фаворита в трилогии Головкин - "Канело"

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт



