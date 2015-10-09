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Как Мухаммед Али? Головкина включили в легендарный рейтинг

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Как Мухаммед Али? Головкина включили в легендарный рейтинг ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Спортивный портал BoxingScene опубликовал список самых стойких боксеров в истории, передают Vesti.kz.

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Спортивный портал BoxingScene опубликовал список самых стойких боксеров в истории, передают Vesti.kz.

В рейтинг попали сразу 50 бойцов с самой "лучшей челюстью", которые получали сильнейшие удары от оппонентов однако всегда оставались на ногах.

В него попал и казахстанец Геннадий GGG Головкин (42-2-1, 37 КО).

"Ни разу не побывав в нокдауне и едва ли хоть раз заметно потрясенный, Головкин однажды даже нокаутировал Дэниела Гила сразу после того, как сам получил чистый удар в лицо", - припомнили авторы рейтинга.

В датах выступления портал поставил годы с 2006-2022. Однако сам Головкин официально не завершал об окончании карьеры.

В последний раз на ринге он появлялся в сентябре 2022-го в рамках финального, третьего, боя против мексиканца Сауля Канело Альвареса (62-2-2, 39 КО).

Помимо GGG в списке также оказались Мухаммед Али, Флойд Мейвезер, Хулио Сесар Чавес и другие легенды мирового бокса.

Головкин уделал Мейвезера и вошел в историю бокса

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