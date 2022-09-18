"Как чертов Рокки Бальбоа". Куат Хамитов прокомментировал третий бой Головкина с "Канело"

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов похвалил своего соотечественника Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) за третий бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Трилогия состоялась утром 18 сентября в Лас-Вегасе и завершилась победой Альвареса единогласным судейским решением. Мексиканец защитил свои титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. Для казахстанца это был дебют в новом весе.

"Геннадий Головкин - чeртoв Рокки Бальбоа в реальной жизни! В 40 лет выстоять против лучшего 12р - это героизм! Посмотрев сегодняшний бой, я понял, что моя критика была правильной, потому что Головкин лет 5 назад мог бы давно подняться в весе и собрать все пояса до Альвареса, но, к сожалению, этого не случилось, но в любом случае он уже в истории. Уважение чемпиону, он остается пионером и крестным отцом казахстанского профбокса", - отметил Хамитов.

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