Жутким нокаутом за секунду до гонга закончился главный бой в США

В Плант-Сити (штат Флорида, США) завершился главный бой вечера бокса от ProBox TV, в котором сошлись мексиканец Владимир Эрнандес (15-6, 7 КО) и аргентинец Гуидо Шрамм (16-3-2, 9 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок прошел в лимите первого среднего веса и был рассчитан на десять раундов. Развязка наступила на отметке 2:59 в шестом раунде.

Эрнандес поймал соперника коротким левым хуком, после чего аргентинец упал лицом вниз на канвас ринга. Шрамм попытался подняться на ноги, но не сумел.

💣 WHAT A LEFT HAND from Vladimir Hernandez who knocks out Guido Emmanuel Schramm in the sixth round of the @ProBox_TV main event. pic.twitter.com/GygoGznqgS