Жестким нокаутом завершился претендентский бой от WBC

Мексиканский боксер минимального веса Луис Кастильо (21-0-1, 14 КО) нокаутировал Аянду Дулани (13-3-1, 4 КО) из ЮАР в претендентском бою от WBC.

Поединок состоялся в городе Канкун (Мексика) и продлился до четвертого раунда, когда Кастильо смог удосрочить своего соперника, побывавшего дважды в нокдауне в предыдущей 3-минутке.

Luis Castillo 🇲🇽 (21-0-1) knocks out Ayanda Ndulani 🇿🇦 (13-3-1) in the fourth round and wins the WBC final eliminator in the minimumweight division in Cancun, Mexico. pic.twitter.com/voMWBV5U3z