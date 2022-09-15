Ждите нокаута и речь на английском. Участники вечера бокса в Алматы пообещали красивые бои

В Алматы 2 октября во Дворце спорта имени Балуана Шолака состоится вечер бокса с американской атмосферой, организатором которого выступает Boxing Stars Management из США. Некоторые его участники - Даулет Даукенов и Айдар Амирзаков - поделились своими ожиданиями, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"После долгой паузы рад вернуться на ринг перед родной публикой. 2 октября буду заряжен на 100 процентов. Подготовка идет полным ходом. Имя соперника скоро узнаем. Мне неважно, против кого выходить. Я голоден к победам. Мое время пришло. Бокс - это моя жизнь, я все делаю ради своей семьи и детей. Поэтому на тренировках вкладываюсь в каждой удар, ждите нокаута", - сказал Даулет Даукенов.

"Меня ждет серьезное испытание 2 октября в Алматы, престижная арена. Я считаю, что готов к бою. Интересный кард, интересные бои, и зрителей ждет отличное боксерское шоу с американской атмосферой. Ангелина Лукас заговорила на казахском, а я решил записать пригласительный ролик на английском. Даже до боя стараемся максимально принять участие в раскрутке ивента. Очень радует такой формат бокса США", - сказал Айдар Амирзаков.

Отметим, что болельщиков ждут конкурентные бои и яркое боксерское шоу.

Известны и другие участники карда - Даурен Елеусинов, Ангелина Лукас и Магомедрасул Меджидов, а известный актер Еркебулан Токтар дебютирует на профи-ринге.

А также главным событием вечера станет поединок известного американского нокаутера Джаррелла Миллера, который идет без поражений. Билеты доступны на сайте zakazbiletov.kz.

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