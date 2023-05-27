Ждем дерби? Два казахстанца приблизились к чемпионскому бою в весе Алимханулы

Обновился рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC). Изменения коснулись и среднего веса, в рамках которого выступает небитый казахстанец Мейирим Нурсултанов, сообщают Vesti.kz.

В этом списке Нурсултанов поднялся с четвертого на вторую строчку. На первом месте его соотечественник Геннадий Головкин, а временным чемпионом является доминиканец Карлос Адамес. При этом титулом на протяжении нескольких лет владеет американец Джермалл Чарло.

Между тем, Жанибек Алимханулы владеет чемпионским титулом WBO в этом же весе.

Напомним, что Мейирим последний бой провел 15 апреля в Японии, когда нокаутировал в восьмом раунде местного боксера Кадзуто Такесако и защитил свой пояс WBO International в среднем весе.

Для Такесако это поражение стало первым на профи-ринге, а казахстанец добился 19 победы из которых 11 были досрочными.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"