Жанибек Алимханулы вошел в топ-3 рейтинга The Ring

Журнал The Ring обновил рейтинг боксеров во всех весовых категориях. Что касается среднего веса, где присутствуют представители Казахстана, то есть свои изменения, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Если лидером рейтинга остался казахстанец Геннадий Головкин, то на третью строчку поднялся его соотечественник Жанибек Алимханулы, располагавшийся ранее на одну ступеньку ниже.
Топ-10 среднего веса от The Ring выглядит так:
1 (1). Геннадий Головкин (Казахстан)
2 (3). Хайме Мунгия (Мексика)
3 (4). Жанибек Алимханулы (Казахстан)
4 (6). Карлос Адамес (Доминиканская Республика)
5 (-). Лиам Смит (Великобритания)
6 (7). Риота Мурата (Япония)
7 (8). Сергей Деревянченко (Украина)
8 (9). Эрисланди Лара (Куба)
9 (10). Феликс Кэш (Великобритания)
10 (5). Крис Юбенк-младший (Великобритания)
#TheRingMiddle— Ring Ratings (@ringp4p) January 30, 2023
👑
1️⃣🇰🇿 Gennadiy Golovkin
2️⃣🇲🇽 Jaime Munguia
3️⃣🇰🇿 Zhanibek Alimkhanuly
4️⃣🇩🇴 Carlos Adames
5️⃣🇬🇧 Liam Smith 🆕
6️⃣🇯🇵 Ryota Murata
7️⃣🇺🇦 Sergiy Derevyanchenko
8️⃣🇨🇺 Erislandy Lara
9️⃣🇬🇧 Felix Cash
🔟🇬🇧 Chris Eubank Jr.
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