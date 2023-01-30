Жанибек Алимханулы вошел в топ-3 рейтинга The Ring

Журнал The Ring обновил рейтинг боксеров во всех весовых категориях. Что касается среднего веса, где присутствуют представители Казахстана, то есть свои изменения, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Если лидером рейтинга остался казахстанец Геннадий Головкин, то на третью строчку поднялся его соотечественник Жанибек Алимханулы, располагавшийся ранее на одну ступеньку ниже.

Топ-10 среднего веса от The Ring выглядит так:

1 (1). Геннадий Головкин (Казахстан)

2 (3). Хайме Мунгия (Мексика)

3 (4). Жанибек Алимханулы (Казахстан)

4 (6). Карлос Адамес (Доминиканская Республика)

5 (-). Лиам Смит (Великобритания)

6 (7). Риота Мурата (Япония)

7 (8). Сергей Деревянченко (Украина)

8 (9). Эрисланди Лара (Куба)

9 (10). Феликс Кэш (Великобритания)

10 (5). Крис Юбенк-младший (Великобритания)

#TheRingMiddle



👑

1️⃣🇰🇿 Gennadiy Golovkin

2️⃣🇲🇽 Jaime Munguia

3️⃣🇰🇿 Zhanibek Alimkhanuly

4️⃣🇩🇴 Carlos Adames

5️⃣🇬🇧 Liam Smith 🆕

6️⃣🇯🇵 Ryota Murata

7️⃣🇺🇦 Sergiy Derevyanchenko

8️⃣🇨🇺 Erislandy Lara

9️⃣🇬🇧 Felix Cash

🔟🇬🇧 Chris Eubank Jr. — Ring Ratings (@ringp4p) January 30, 2023

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