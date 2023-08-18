Жанибек Алимханулы сделал заявление об историческом бое

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) заинтриговал болельщиков, передают Vesti.kz.

В своем аккаунте в Instagram он намекнул на то, что его следующий бой будет историческим.

"Мы начали писать новую страницу в истории! Одно дело - быть чемпионом, а другое - оставлять след в исторических поединках! Даст Бог, скоро будет объявлено официально", - написал боксер.

Напомним, ранее появилась информация, что Алимханулы выйдет на ринг против нового чемпиона IBF Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО) из Германии. Поединок возглавит вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, который состоится 14 октября в Розенберге (штат Техас, США).

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