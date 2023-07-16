Жанибек Алимханулы сделал многообещающее заявление

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) сделал громкое заявление в социальных сетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Скоро вернется король!", - написал боксер в своем Twitter.

В мае в Стоктоне (США) Алимханулы нокаутировал претендента канадца Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО) во втором раунде и во второй раз защитил титул чемпиона мира.

Он уже предложил чемпиону мира по версии IBF немецкому боксеру Винченцо Гуалтьери объединительный бой.

Добавим, что в поединке за вакантный титул Гуалтьери единогласным решением судей победил бразильца Эскиву Фалькао.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ