Жанибек Алимханулы сделал многообещающее заявление

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) сделал громкое заявление в социальных сетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Скоро вернется король!", - написал боксер в своем Twitter.
В мае в Стоктоне (США) Алимханулы нокаутировал претендента канадца Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО) во втором раунде и во второй раз защитил титул чемпиона мира.
Он уже предложил чемпиону мира по версии IBF немецкому боксеру Винченцо Гуалтьери объединительный бой.
Добавим, что в поединке за вакантный титул Гуалтьери единогласным решением судей победил бразильца Эскиву Фалькао.
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